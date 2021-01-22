2021/01/22 | 11:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الرابع على التوالي أقل من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 21513 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 21887 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.8% من المرضى الجدد.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، حيث انتزعت ثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (بـ3104 إصابات جديدة) الصدارة مجددا من العاصمة موسكو (3037 إصابة).وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير بواقع 580 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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