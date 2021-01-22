بالتفجيرين الداميين.. بغداد تعود إلى الرعب!

2021/01/22 | 12:01 - المصدر: فرانس 24

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حادثة التفجيرين الداميين في بغداد الخميس فتحت الباب واسعاً أمام الكثير من الأسئلة..



العاصمة العراقية التي لم تشهد مثل هذا العنف منذ ثلاث سنوات تعود اليوم الى الرعب..



والنزعة القومية والشعبوية في العالم لن تتبدد برحيل ترامب..



بايدن يقول لأمريكا: المساعدة في الطريق..



وإجراء اختبار كشف فيروس كورونا سيكون إلزامياً على القادمين إلى فرنسا لجميع المسافرين بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يوم الأحد.

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