2021/01/22 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع محرك البحث غوغل على موقعه في

الشبكة الافتراضية الانترنت اليوم

الجمعة شارة سوداء حدادا على

ارواح الضحايا الذين سقطوا جراء

التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف

مدنيين في سوقٍ ببغداد يوم امس

وأعلنت

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