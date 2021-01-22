“مستر بين” شخصية تودع مشاهديها بشكل رسمي

2021/01/22 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الممثل البريطاني روان أتكينسون

(65 عاما) أنه لن يؤدي دور شخصية “مستر

بين” الشهيرة، الذي جعله نجما عالميا

مرة أخرى.



مُعللا قراره بقوله "لم أعد

أستمتع كثيرا به، فقد أصبحت أجده مرهقا

جدا"؛ لكنه وعد

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