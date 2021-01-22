الصحة: جميع الخدمات الصحية تقدم بالمجان في مؤسساتنا

2021/01/22 | 12:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن جميع الخدمات الصحية تقدم بالمجان في المؤسسات الصحية.وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان، إنه “يلاحظ بعض الدعوات لجمع تبرعات لعلاج الجرحى أو غيرهم، وأن وزارة الصحة تؤكد أن كل الخدمات الصحية الأساسية ومن أهمها الطوارئ هي بالمجان بشكل يومي واعتيادي”، لافتاً الى أن “هذه الخدمات تقدم في جميع المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات بالمجان تماماً”.وأضاف أن “وزير الصحة اهتم بشكل شخصي بجرحى التفجير الإرهابي يوم أمس ،وزارهم في المستشفيات ،وأغلبهم خرجوا ،والبقية يتلقون العلاج بالعناية اللازمة في الأجنحة الخاصة للمستشفيات الرئيسة في بغداد وبتوجيه مباشر من وزير […]

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