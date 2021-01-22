بيان من بلاسخارت حول هجوم ساحة الطيران: أشعر بصدمة وغضب..

2021/01/22 | 12:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت بشأن الهجمات الإرهابية في بغداد في 21 كانون الثاني/ يناير 2021: "أشعر بصدمة وغضب بالغين إزاء الوحشية والشر المتعمد للهجوم الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران - حيث وقع التفجيران عمداً للتسبب في قتل وإصابة المدنيين عشوائياً.



وبالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة بأكملها في العراق، أود أن أعرب عن تعازينا القلبية لأولئك الذين فقدوا أحبائهم في هذه الهجمات.



كما أتمنى الشفاء العاجل لمن جُرحوا.



لقد تم اختبار العراقيين مراراً وتكراراً من قبل أولئك الذين يسعون إلى جلب الفوضى والقمع إلى بلدهم.



وقد عانوا كثيرا من الإرهاب في الماضي وضحوا بالكثير لتحرير أرضهم من ويلاتها.



ومرة أخرى، لن ترهب هذه الهجمات الجبانة الشعب العراقي.



الآن هو وقت الوحدة ويجب أن تنصبّ كل الجهود الوطنية على ضمان أمن الشعب.



ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع محاسبة كاملة.



إن الغلبة لصمود ووحدة شعب العراق على الدوام، وهذه الأعمال الدنيئة لن تضعف مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار.



وستواصل الأمم المتحدة دعم العراق وشعبه في السعي لتحقيق مستقبل ينعم بالاستقرار والسلام."

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