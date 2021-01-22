2021/01/22 | 12:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد محمد سلمان مشرف منتخبنا الوطني بكرة السلة ان منتخبنا الوطني مع المدرب عزيز بكير ظهر بشخصية مختلفة واداء افضل.

واضاف سلمان ان الوقت لم يسعف الكادر التدريبي لتصحيح كل الاخطاء في النافذة الثانية من تصفيات كأس اسيا ونطمح لتصحيح المسار في النافذة الثالثة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشرف منتخبنا السلوي : نطمح لتصحيح المسار في النافذة الثالثة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشرف منتخبنا السلوي : نطمح لتصحيح المسار في النافذة الثالثة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشرف منتخبنا السلوي : نطمح لتصحيح المسار في النافذة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).