البصرة.. انتشار أمني واجراءات احترازية على خلفية تفجيرات بغداد

2021/01/22 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الجمعة، 22 كانون الثاني، 2021، اتخاذ اجراءات احترازية مشددة على خلفية تفجيرات العاصمة بغداد.وقال اللواء الركن اكرم صدام، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قيادة العمليات ستقوم بتغير الخطط الخاصة بعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة وذلك نظرا المتغيرات الساحة الأمنية".واشار بالقول ان "قواتنا الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للمهرجان الرياضي الذي سيقام على المدينة الرياضية". ولفت الى ان "قيادة العمليات اتخذت بعض الاجراءات والتحوطات الامنية كإجراء احترازي بعد أحداث بغداد".وتابع "نطمئن أبناء محافظة البصرة بأن البصرة آمنة بأهلها وما تناقله البعض من مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار غير صحيحة الغاية منها إرباك الوضع الامني للمدينة".

وأكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، أن القوات الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة ساحة الطيران.ونقلت وكالة الانباء العراقية عن رسول قوله، إن "قواتنا الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة ساحة الطيران، والقائد العام للقوات المسلحة وضع كل إمكانيات الدولة لمواجهة الإرهابيين".وأضاف رسول، أن "الكاظمي وجه القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، والجيش سيدعم القوات الأمنية في حفظ الأمن، مع تكثيف الجهد الاستخباري للبحث عن المخططين للهجوم الارهابي".وأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، أن الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين دفعتهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في بغداد، بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وأوقعا عدداً من الشهداء.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العمليات المشتركة قولها إنها "تتعهد باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول إلى بغداد"، مشيرة إلى أن "بغداد آمنة وقواتنا الأمنية قادرة على التصدي وإيقاف أي هجوم".وتابعت، أن "الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين دفعهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في بغداد"، مضيفةً: "مصممون على إنهاء عصابات داعش من الوجود نهائياً".ويوم أمس، شهدت العاصمة بغداد، انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أدت إلى استشهاد 32 مواطناً وإصابة 110 أشخاص.

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