الامم المتحدة تصدر بيانا بشان تفجيرات العاصمة بغداد

2021/01/22 | 12:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الهجمات الإرهابية في بغداد.وقالت بلاسخارت في البيان، “أشعر بصدمة وغضب بالغين إزاء الوحشية والشر المتعمد للهجوم الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران حيث وقع التفجيران عمداً للتسبب في قتل وإصابة المدنيين عشوائياً.وبالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة بأكملها في العراق، أود أن أعرب عن تعازينا القلبية لأولئك الذين فقدوا أحبائهم في هذه الهجمات.كما أتمنى الشفاء العاجل لمن جُرحوا”.واضافت انه “لقد تم اختبار العراقيين مراراً وتكراراً من قبل أولئك الذين يسعون إلى جلب الفوضى والقمع إلى بلدهم.وقد عانوا كثيرا من الإرهاب […]

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