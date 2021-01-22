نقابة الصحفيين العراقيين تقيم غدا المؤتمر الانتخابي لفرع النقابة في واسط

2021/01/22 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تقيم نقابة الصحفيين العراقيين في مقرها الكائن بمنطقة كرادة مريم ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد السبت ، المؤتمر الانتخابي لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في واسط تحت شعار ( بتضحيات شهدائنا وعطاء صحفيينا ) ، لانتخاب رئيس واعضاء الهيئة الإدارية للفرع./انتهى9

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