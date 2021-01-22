البصرة تستعد لإقامة مهرجان المربد الشعري الـ 34 في آذار المقبل

2021/01/22 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بدأت الاستعدادات في محافظة البصرة لاقامة مهرجان المربد الشعري بدورته 34 والتي تحمل اسم الشاعر الراحل ابراهيم الخياط والذي سيقام للفترة من 11 – 16 اذار المقبل .وذكر الناطق الرسمي باسم اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة حبيب السامر للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / اليوم الجمعة " ان اجتماعا عقد بين حكومة البصرة المحلية والاتحاد لمناقشة أبرز ملفات استضافة فعاليات مهرجان المربد الثقافي بدورته الرابعة والثلاثين.والذي تم تحديد اقامته في شهر اذار المقبل في البصرة .بدعم من الحكومة المحلية والشركات النفطية والمؤسسات الحكومية في المحافظة .وأضاف " تم مناقشة تشكيل اللجان ومنها اللجنة العليا برئاسة محافظ البصرة اسعد العيداني واللجنة التحضيرية برئاسة رئيس اتحاد الادباء والكتاب في البصرة الدكتور سلمان كاصد واللجان التنظيمية الاخرى التي ستساهم في انجاح المهرجان واظهاره بالمظهر الذي يليق بالبصرة وتاريخها الحضاري والثقافي والادبي والشعري .واوضح السامر سيتم توجيه الدعوات لشعراء مميزين اجانب وعرب وعراقيين داخل وخارج العراق للمشاركة في المهرجان مع مراعاة دور السلامة والاجراءات الصحية المتبعة .لافتا الى ان مهرجان المربد في هذا العام سيختلف تماما حيث سينتقل من التنظيري الى النقد التطبيقي بمشاركة عدد من الاكاديميين و النقاد من خارج العراق وداخله وسيتم ارسال القصائد الى النقاد لقرائتها بعد الجلسات الشعرية والذي ينتقل من الجانب التنظيري الى الجانب التطبيقي بعد ان تم تقليص القراءات الشعرية الى 8 قصائد في كل جلسة .مشيرا الى مشاركة اسماء مهمة في الشعر والنقد والفنون الاخرى وإقامة معارض متنوعة خلال المهرجان ./انتهى

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