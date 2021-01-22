2021/01/22 | 12:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طمئنت قيادة عمليات البصرة، المواطنين بشان الوضع الامني في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب أن “قيادة عمليات البصرة، تطمئن أبناء المحافظة بأن البصرة آمنة”.

واشارت الى “اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتأمين الحماية للمهرجان الرياضي الذي سيقام على المدينة الرياضية”.

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