2021/01/22 | 12:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وضع محرك البحث غوغل على موقعه في الشبكة الافتراضية الانترنت اليوم الجمعة شارة سوداء حدادا على ارواح الضحايا الذين سقطوا جراء التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف مدنيين في سوقٍ ببغداد يوم امس وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الخميس، الحصيلة النهائية للتفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.ونقلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوكل يتوشح بالسواد تضامنا مع تفجيرات بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوكل يتوشح بالسواد تضامنا مع تفجيرات بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوكل يتوشح بالسواد تضامنا مع تفجيرات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).