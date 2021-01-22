ألمانيا: سنواصل دعمنا العسكري للتحالف والناتو في العراق

2021/01/22 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت ألمانيا، التفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد أمس الخميس.

وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس حول الهجمات الانتحارية في العراق تعليقاً على وقوع العديد من الهجمات الانتحارية في بغداد، ما أودى بحياة ما لا يقل عن 32 شهيدا وإصابة أكثر من 110 آخرين "إنني أدين بأشد عبارات الإدانة الهجمات التي وقعت في بغداد، وأعرب عن خالص تعازيّ لذوي الضحايا وللشعب العراقي.



وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأضاف "تقف ألمانيا كشريك موثوق به إلى جانب العراق على طريق الاستقرار والتنمية على نحو مستدام".

وتابع ماس "سنواصل التزامنا المدني ودعمنا العسكري في إطار التحالف الدولي ضد داعش وبعثة الناتو في العراق من أجل العمل مع العراق للحفاظ على المدى الطويل على التقدم الذي تم إحرازه في السنوات القليلة الماضية".

PUKmedia متابعة

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