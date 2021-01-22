اليوم.. كبار القوم يلعبون في ممتاز الكرة

2021/01/22 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادتختتم مباريات الاسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة خمس مباريات.

وقال الناطق الاعلامي باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الاسبوع الخامس عشر ستختتم اليوم باقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات”.

واوضح أن “النفط سيواجه الطلبة على ملعب التاجي فيما يلاعب الصناعات الكهربائية فريق النجف على ملعب الصناعة، ويلاقي الزوراء فريق السماوة على ملعب الشعب الدولي”.

واضاف أن “فريق اربيل سيلاعب الحدود على ملعب فرانسوا حريري، فيما يواجه الشرطة فريق القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي”.



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