قيادي بالحشد الشعبي يحدد عاملين لايقاف الهجمات الارهابية في بغداد

2021/01/22 | 12:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادحدد مسؤول العلاقات في محور الشمال بالحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عاملين مهمين لايقاف الهجمات الارهابية في بغداد.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي يقف وراء هجمات ساحة الطيران وسط بغداد يوم امس والتي اسفرت عن استشهاد واصابة اكثر من 140 مدني اغلبهم من البسطاء والكسبة في جريمة بشعة تظهر سوادوية فكر هذا التنظيم الذي يستهدف كل العراقيين”.واضاف الحسيني ،ان” بغداد بحاجة الى تنسيق استخباري من خلال توحيد الجهد في نافذة مؤحدة تسهم في الرصد والتحليل والتعقب وصولا الى الاعتقال مع اليقظة والحذر والتشديد في حدود العراق مع دول الاردن وسوريا والسعودية من اجل تفادي اي محاولات تسلل للمجاميع المتطرفة”.وكانت بغداد شهدت يوم امس تفجيرين ارهابيين باحزمة ناسفة ما ادى الى سقوط اكثر من 140 شهيد وجريح”.انتهى 25 ف

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