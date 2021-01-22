عمليات البصرة توجه القطاعات الامنية في المحافظة باخذ الحيطة والحذر

2021/01/22 | 12:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت قيادة عمليات البصرة، الجمعة، القطاعات الامنية كافة في المحافظة باخذ الحيطة والحذر وتدقيق العجلات الوافدة الى المحافظة بصورة دقيقة حفاظا على الوضع الامني.

وجاء في ندا ء مرسل من قيادة عمليات البصرة الى القوات الامنية، توجيها، بالالتزام باعلى درجات الحيطة والحذر، فيما اكد على تدقيق وتفتيش العجلات الوافدة من قبل السيطرات الخارجية للمحافظة.

واكدت القيادة في بيان لها انها ستقوم بتغير الخطط الخاصة بعمليات الوعد الصادق في المحافظة وذلك نظرا المتغيرات الساحة الأمنية.

واضافت ان "قواتنا الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للمهرجان الرياضي الذي سيقام على المدينة الرياضية".

واشارت الى "اتخاذ بعض الاجراءت والتحوطات الامنية كإجراء احترازي بعد أحداث بغداد"، مطمئنة أبناء المحافظة بأن "البصرة آمنة بأهلها وما تناقلتة البعض من مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار غير صحيحة الغاية منها إرباك الوضع الامني للمدينة ".

الأمن حالة مجتمعية تعتمد بشكل رئيسي على تعاون المواطن مع القوات الأمنية

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