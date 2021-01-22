مدرب ليفربول يصف الخسارة أمام بيرنلي بـ”الصفعة”

2021/01/22 | 12:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةوصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، خسارة فريقه المفاجئة 0-1 أمام ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي، بأنها “صفعة قوية على الوجه”، وتحمل مسؤولية تراجع مستوى حامل اللقب.

وقال كلوب في تصريحات صحفية نقلتها “رويترز”، “كم سيكون ذلك سخيفاً لو جلست هنا بعد الخسارة أمام بيرنلي، وعدم التسجيل في آخر ثلاث أو أربع مباريات، لا أعلم بالضبط، والحديث عن المنافسة على اللقب؟”.

وتابع: “قرارات خاطئة في الوقت الحالي، ثلاث تمريرات عرضية داخل منطقة الجزاء، ولا يوجد من يستقبلها، وظفيتي هي التأكد من وجود اللاعبين في الأماكن الصحيحة، وشعورهم بأنه المكان المناسب”.

وبين قائلاً “لاعبو فريقي ليسوا من اللاعبين الذين بعد فوزهم 7-0 سيفكرون بهذه الطريقة، اجتهدوا الليلة ولم يحدث أي شيء، الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم على أحد، وعلينا حل المشكلة سوياً وسنفعل ذلك، في كرة القدم لا تملك الكثير من الوقت”.

واختتم: “الثقة ليست في قمتها، أعتقد أن هذا واضح ولست بحاجة لذكره، يمكن مشاهدة ذلك في لحظات معينة، الأمر أشبه بأن 90 % مما يفعله اللاعبون ما زال بداخلهم، لكنهم يفتقرون لـ10% الحاسمة في الوقت الحالي، الآن علينا العمل لعودتهم إليها”.



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