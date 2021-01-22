اعتقال اكثر من 20 متهم بـ”نزاعات ابي صيدا” في ديالى

2021/01/22 | 12:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد مدير ناحية ابي صيدا وكالة في ديالى عبدالله احمد، الجمعة، اعتقال اكثر من 20 متهم بالنزاعات العشائرية.وقال احمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الرد السريع المنتشرة في ناحية ابي صيدا(25كم شمال شرق بعقوبة) اعتقلت اكثر من 20 متهما بالنزاعات العشائرية في الناحية من خلال سلسلة عمليات دهم وتفتيش وكمائن جرت في مركز الناحية والقرى المجاورة”.واضاف احمد،ان” الاعتقالات جرت وفق مذكرات قبض رسمية صادرة عن القضاء لافتا الى ان الاعتقالات تجري وفق خطة فرض القانون المستمرة منذ 3 اشهر متتالية من اجل ايقاف النزاعات العشائرية الدامية التي تسبت في سقوط الكثير من الضحايا في الاشهر الماضية ونزوح اعداد ليست قليلة”.واشار الى ان” قوات الرد السريع ستبقى منتشرة في ابي صيدا لحين حسم ملف انهاء النزاعات العشائرية بشكل شامل باعتباره ضرورة ملحة لايقاف نزيف الدماء واعطاء رسائل طمانة للعوائل”.وعانت ابي صيدا خلال اشهر الماضية من نزاعات عشائرية دامية قبل ان تنتشر قوات الرد السريع وتعيد الاستقرار الامني”.انتهى 25 ف

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