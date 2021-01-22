المرصد: مقتل مدنيين في حماة من بقايا صاروخ أطلقه النظام السوري

2021/01/22 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن أربعة مدنيين قضوا جراء سقوط بقايا صاروخ أطلقه النظام في محيط مدينة حماة.

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