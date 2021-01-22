الاتحاد الأوروبي يدعو لتجنب السفر غير الضروري وفرنسا تلزم الوافدين إليها بتقديم فحص كورونا

2021/01/22 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب السفر غير الضروري بين دوله لمواجهة خطر السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن سرعة انتشار السلالة الجديدة من الفيروس تدق ناقوس الخطر في أوروبا، وأن الأوضاع أصبحت خطرة جدا، مشددة على ضرورة تجنب السفر غير الضروري بين دول الاتحاد مع السماح بالانتقال السلس للعمال والبضائع، واتخاذ تدابير إضافية لدخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

بدورها قررت فرنسا مطالبة المسافرين الراغبين في دخول أراضيها بتقديم نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر، قبل اثنتين وسبعين ساعة من موعد السفر، على ان يتم استثناء عمال الحدود والنقل البري من هذا الإجراء.

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