برئاسة الكاظمي.. المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد جلسة استثنائية

2021/01/22 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اصدر يوم أمس الخميس، اوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقة باب الشرقي.

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