الكاظمي: يجب معالجة التحديات بالأجهزة الاستخبارية وسأشرف شخصيا على ذلك

2021/01/22 | 13:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة على معالجة التحديات بالأجهزة الاستخبارية، فيما اكد انه سيشرف شخصيا على ذلك.وقال الكاظمي، في كلمة خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إن “الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة اطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي الى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم […]

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