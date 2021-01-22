ديالى تنفي اغلاق “المرافق العامة” بسبب تفجيرات الطيران

2021/01/22 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىنفى مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، اغلاق المرافق العامة في بعقوبة وبقية مدن المحافظة على خلفية تفجيرات ساحة الطيران الدامية.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الانباء التي تحدثت عن اغلاق المرافق العامة في بعقوبة وبقية مدن ديالى سواء مناطق ترفيعية او كازينوهات او مقاهي اوحداثق على خلفية التفجيرات الدامية في ساحة الطيران وسط بغداد يوم امس امر غير صحيح وننفيه جملة وتفصيلا”.واضاف الحيالي،ان” الاجهزة الامنية اتخذت بالفعل سلسلة اجراءات احترازية من ناحية اليقظة والحذر والتشديد في اجراءات التفتيش من اجل تفادي اي خروقات مؤكدا بان الاجراءات تاتي ضمن تعليمات امنية واضحة لحفظ استقرار المدن وحماية الاهالي من اي اعتداء ارهابي”.وكانت بغداد شهدت يوم امس هجومين ارهابين باحزمة ناسفة ما ادى الى استشهاد واصابة اكثر من 140 مدني”.انتهى 25 ف

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