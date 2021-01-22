ماندزوكيتش: انضمامي إلى ميلان ليس رسالة ليوفنتوس

2021/01/22 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، المنضم حديثا لصفوف ميلان، أنه جاهز للتحدي الجديد، مشددا على سعادته بوجوده في ناد بحجم روسونيري.

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