2021/01/22 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد جلسة استثنائية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

الكاظمي: من لا يرتقي الى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه ان يتنحى من موقعه

الكاظمي: الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام بل مسؤولية فحياة الناس وحياة اطفالنا ليست مجاملة

الكاظمي: ما حصل في ساحة الطيران هو خرق لا نسمح بتكراره ولقد وعدنا شعبنا بالأمن

الكاظمي: ما حصل في ساحة الطيران دليل ومؤشر على ان هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته

الكاظمي: كانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الارهابية ونجحت اغلب عملياتنا

الكاظمي: هناك محاولات يومية لداعش للوصول الى بغداد تم إحباطها بعمليات إستباقية

الكاظمي: لن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية

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