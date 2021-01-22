بلاسخارت تدعو الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن فاجعة التفجيرات

2021/01/22 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بيانا بشأن تفجيرات بغداد، دعت فيه إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة محاسبة كاملة.

وقالت بلاسخارت في بيان إن الوحشية والشر المتعمد في الهجوم الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران يثير الصدمة والغضب لتسببه عمدا بقتل وإصابة المدنيين عشوائيا، مشيرة إلى أن العراقيين عانوا كثيرا من الإرهاب وضحوا بالكثير لتحرير بلادهم.

وأضافت بلاسخارت أن هذه الهجمات لن ترهب الشعب العراقي وان الوقت الان هو وقت الوحدة، مشددة على ضرورة أن تكثيف الجهود الوطنية لضمان أمن العراقيين ووحدة واستقرار العراق.

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