مواعيد أهم 7 مباريات مثيرة ينتظرها عشاق كرة القدم في عام 2021

2021/01/22 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

بكل شغف ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم ، عدة مواجهات نارية في العام الجديد 2021، بعد موسم استثنائى أربك الجميع بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب فى إلغاء مسابقات كروية مختلفة.

وأوقف فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، العديد من منافسات كرة القدم لعدة أشهر في مختلف دول العالم ، قبل استئنافها تحت شروط مشددة للحد من انتشار الوباء، لعل ابرزها هو غياب الجماهير عن المدرجات.



وكذلك تم تأجيل العديد من المنافسات التي كان مقررا إقامتها في 2020، أبرزها كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا ودورة الألعاب الأولمبية، حيث من المنتظر إقامتهم في صيف عام 2021.

وهناك أهم 7 مباريات قمة ينتظرها عشاق الكرة في 2021 وهي:

البرازيل ضد الأرجنتين سوبر كلاسيكو

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على غريمه التقليدي البرازيلي، في 30 آذار المقبل، في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل السامبا البرازيلي صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط فيما يأتى الأرجنتين والإكودار فى الترتيب الثاني والثالث بـ3 نقاط لكل منهما.

كلاسيكو الأرض ريال مدريد ضد برشلونة

زادت حدة المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد المتمسك بصدارة الترتيب، مع وجود أندية أخري تطارد القمة منها ريال سوسيداد وإشبيلة وفياريال، لكن هذه الأمور لا تفقد مباريات الكلاسيكو بين الغريمين ما تتميز به من متعة وإثارة.

الريال وبرشلونة

يحل برشلونة ضيفا على غريمه الملكي ريال مدريد ضيفا في مباراة كلاسيكو الدور الثاني بالدوري الإسباني، يوم 11 آذار المقبل، في قمة الجولة الـ30 من الليغا.

ويتربع أتلتيكو مدريد على صدارة الدوري الاسباني برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الريال برصيد 37 نقطة، وبرشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة، فيما يحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 30 نقطة.

قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي

يشهد الدورى الانجليزي الموسم الجارى صراعا ساخنا بين حوالى6 فرق فى الصدارة للمنافسة على انتزاع لقب البريمرليج فى موسم صعب، وينتظر الجميع حول العالم حسم اللقب وعلى الرغم من ابتعاد السيتي عن صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، إلا أن اللقاء بين الفريقين سيكون له طابعا خاصا، لا سيما في ظل التنافس القوي بينهما على زعامة الكرة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة، حيث يعني فوز السيتي على ليفربول عودته للمنافسة على اللقب، خاصة وأن الدوري الإنجليزي يشهد صراعا ناريا هذا الموسم.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي يوم 6 شباط المقبل.

ديربي الغضب..



ميلان ضد إنتر لحسم الكالتيشو

يعود ميلان وإنتر للصراع على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد سنوات من غياب قطبي ميلانو عن المنافسة، في ظل مسلسل تعثرات يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 9 نسخ.

ويحل إنتر ضيفا على جاره ميلان في مباراة ديربي ميلانو، بالجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، في لقاء قد يكون له دورا هاما في تحديد مصير اللقب، يوم 21 شباط المقبل.

ويتفوق ميلان في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق إنتر ميلان الوصيف برصيد 37 نقطة، بعدما فشل الأخير فى تقليص الفارق مع المتصدر بعد تعادله مع روما، بنتيجة 2 – 2، ليرفع رصيده للنقطة 37، بينما حل روما فى المركز الثالث برصيد 34 نقطة، وحافظ يوفنتوس على مركزه الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

فرنسا ضد ألمانيا فى يورو 2020

ستشهد الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي تأجلت للعام المقبل، مباراة قمة بين فرنسا وألمانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا البرتغال، حامل اللقب.

وستقام موقعة فرنسا وألمانيا فى يوم 15 جزيران المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ الألمانية، وهي واحدة من 12 مدينة أوروبية تستضيف البطولة.

مانشستر يونايتد ضد ليفربول

يشهد الدورى الانجليزي صراعا ساخنا هذا الموسم بعد تفوق مانشستر يونايتد واحتلاله الصدارة بشكل متبادل مع منافسه وغريمه الأبدي ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، وسنشاهد منافسة كلاسيكية شرسة بين الفريقين لم نشهدها منذ سنوات طويلة.

وستشهد الساعات القادمة قمة نارين بين اليونايتد وليفربول غير أن الشياطين الحمر سيستضيفون مباراة ديربي الشمال الغربي بين الفريقين قبيل نهاية الموسم، في الجولة الـ34 من البريمييرليج، يوم 1 مايس المقبل.

الأرجنتين ضد أوروجواي

كذلك يشهد دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا لقاء قويا بين الأرجنتين وأوروجواي، في الجولة الثانية يوم 16 جزيران القادم، بملعب "ماريو كيمبس" بمدينة قرطبة الأرجنتينية.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان فى دورى ابطال اوروبا

قمة نارية أروبية منتظرة عندما يحل برشلونة الاسباني ضيفا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي فى حديقة الامراء ، فى مباراة الإياب ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري ، وسيصعد الفائز مباشرة من مجموع مباراتى الذهاب والاياب إلى ربع نهائى المسابقة الاغلى فيما سيودع المهزوم البطولة مبكرا.

ودائما ما تشهد مواجهات البارسا والبى سي جي رعب وجنون غير طبيعي ، حيث حقق فريق برشلونة الإسبانى واحدة من أعظم الليالى التاريخية التي لا تنسى في مسابقة دورى أبطال أوروبا على مر العصور في 8 آذار 2017، عندما أقصى منافسه باريس سان جيرمان بسيناريو مجنون لا يصدق.

وقدم برشلونة "ريمونتادا" تاريخية غير مسبوقة في 8 آذار قبل 4 أعوام، حيث نجح فى حسم تأهله للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بفوز مثير على باريس سان جيرمان الفرنسى (6-1) فى إياب دور الـ16 بالبطولة الأوروبية بعدما كان متأخرًا برباعية نظيفة ذهابًا فى العاصة باريس.

وكذلك هناك بعض المباريات القوية جدا والتى من اشهرها ديربي مدريد، التي قد يكون لها دورا أكبر في حسم اللقب، خاصة في ظل التنافس بين قطبي العاصمة هذا الموسم، حيث يقام ديربي العاصمة الإسبانية يوم 7 مارس في ضيافة الأتليتي، بالجولة الـ26 من الليغا.

وأيضا سيواجه بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن في ظل المنافسة علي الدوري الألماني هذا الموسم، حيث سيلتقي الفريقان في ضيافة النادي البافاري بقمة الجولة الـ30 من المسابقة يوم 21 نيسان القادم.

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