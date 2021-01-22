خطيب التيار الصدري من الكوفة : لابد لنا من تغيير الحكومة

2021/01/22 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/دعا خطيب التيار الصدري هادي الدنيناوي الى تغيير الحكومة (شلع قلع ) وخصوصا كبيرها الذي لم يقدم شيئا للشعب .بحسب تعبيره .جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة السياسية التي القاها الدنيناوي امام اتباع التيار الصدري في مسجد الكوفة.وجاء في نص الخطبة السياسية " إن الحكومة قادرة على بناءِ العراق من كلٍ النواحي وعلى اتم وجه الا أن أمريكا ومن يعارضها من الدول التعليمية لا ترضى بذلك والى متى يبقى العراق تتداوله ايدي الاحتلال والعمالة فلابد لنا من تغيير الحكومة شلع قلع وخصوصا كبيرها الذي إلى الان لم يقدم شيئا من وعوده للشعب بل هو ضد ابناء شعبه".ودعا الدنيناوي في صعيد آخر شريحة الأطباء والصيادلة الى مراعاة الجوانب الشرعية والأخلاقية والإنسانية في التعامل مع المرضى للحد من ارتفاع أجور الفحص وغلاء الأدوية.وترحم في ختام خطبته على ارواح شهداء تفجيرات ساحة الطيران بالعاصمةبغداد والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل/انتهى

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