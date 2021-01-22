الكاظمي : هناك محاولات يومية لداعش للوصول الى بغداد وتمكنت من ذلك يوم امس

2021/01/22 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ان اجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الارهابية ونجحت اغلب عملياتنا، مشيرا الى ان "هناك محاولات يومية لداعش للوصول الى بغداد تم إحباطها بعمليات إستباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة"./انتهى5

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