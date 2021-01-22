أب يقتل أبنه ويسلم نفسه للشرطة في دهوك العراقية

2021/01/22 | 13:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرية شرطة محافظة دهوك العراقية اليوم الجمعة بأن رجلاً اقدم على قتل أبنه في احدى قرى المحافظة، وسلّم نفسه للسلطات الامنية فيها....

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