البصرة تبحث مع شركات ايطالية تطوير البنى التحتية في المحافظة

2021/01/22 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس محمد طاهر التميمي ، مع وفد شركات ايطالية ، إمكانية تطوير البنى التحتية ، والتصاميم ، ورفع كفاءة المنظومة الصحية نحو الأمثل في مستشفيات المحافظة".

وقال التميمي في بيان لمكتبه الاعلامي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "التقى وفدا من ممثلي الشركات الايطالية برفقة رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين في البصرة ، صبيح حبيب الهاشمي ، وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية تطوير المستشفيات ، والتصاميم ، واستعداد الشركات الايطالية في تطوير ورفع كفاءة المستشفيات التي لم تكتمل وتوقف العمل في انجازها ".

واشار الى رغبة ممثلي الشركات الايطالية المشاركة في إعادة اعمار البنى التحتية ، وإدارة المشاريع ، وإنشاء المخططات ، وتجهيز الأجهزة الطبية المتطورة ، لما تمتلكه من خبرة بهذا المجال .

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