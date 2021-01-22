عمليات البصرة تتخذ إجراءات أمنية احترازية على خلفية تفجيرات بغداد

2021/01/22 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات البصرة اتخاذ اجراءات احترازية مشددة على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد.

وأكد قائد عمليات البصرة للواء الركن أكرم صدام عزمها تغيير الخطط الخاصة بعمليات الوعد الصادق في المحافظة بما يجعلها متناسبة مع المتغيرات على الساحة الأمنية والعمل على وضع إجراءات احترازية أمنية بعد الاحداث التي شهدتها بغداد، مشيرا إلى أن ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأوضاع الأمنية في المحافظة يهدف إلى إرباك المواطنين والأوضاع الأمنية في المحافظة.

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