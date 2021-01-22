الكاظمي: القوات الأمنية تتحمل مسؤولية تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد

2021/01/22 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمّل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القيادات الأمنية مسؤولية الخرق الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد، وقائلا إن أيا منهم يخفق في حماية الناس عليه ان يتنحى من منصبه.

وذكر الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الوزاري أن ما حصل في ساحة الطيران خرق لن نسمح بتكراره وهو دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته على حد قوله، متعهدا بالإشراف على الأجهزة الاستخبارية بنفسه.

وجدد القائد العام للقوات المسلحة رفضه بإخضاع المؤسسة الأمنية إلى صراعات بين أطراف سياسية.

وبشأن التغييرات التي أمر الكاظمي بإجرائها في الأجهزة الأمنية، بين أنه سيتم العمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة.

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