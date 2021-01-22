نائب: تغييرات الكاظمي خطوة إيجايبة

2021/01/22 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- علّق النائب مضر الكروي، الجمعة ، على إجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغييرات في الأجهزة الأمنية عقب التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد يوم أمس.وقال الكروي في تصريح صحفي، إن “تغييرات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيال مواقع امنية حساسة في بغداد تعد خطوة ايجابية”.[…]

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