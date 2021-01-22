اتحاد السلة يعلن عن موعد استئناف الدوري

2021/01/22 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن موعد استئناف منافسات الدوري الممتاز للعبة التي يتصدرها فريق النفط برصيد اثنتين وعشرين نقطة.وقال خالد نجم أمين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد حدد نهاية شهر شباط المقبل موعداً لاستئناف الدوري للمرحلة الثانية بعد توقف بسبب تجمع المنتخب الوطني على أن تقام في الخامس […]

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