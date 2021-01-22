بالصور.. تجارب فنانين في معرض بالسليمانية

2021/01/22 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرض تشكيلي اليوم الجمعة، في غاليري المتحف الوطني في مدينة السليمانية لعدد من الفنانين الشباب والهواة لاعطائهم الفرصة لعرض لوحاتهم والاحتكاك مع الفنانين الآخرين.

PUKmedia عدنان الجاف

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