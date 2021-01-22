ديالى تفتح اول مركز متخصص لمعالجة الادمان من المخدرات في تاريخها

2021/01/22 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن افتتاح اول مركز متخصص لمعالجة الادمان من المخدرات في تاريخ المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزير الصحة حسن التميمي افتتح مركز متخصص لمعالجة الادمان من المخدرات في بعقوبة والذي يعد الاول من نوعه في تاريخ ديالى”.واضاف العزاوي،ان” المركز والذي يمثل اولى الخطوات المهمة لمعالجة المدمنين وفق اطار علمي منهجي عالمي متطور سيشكل نقلة نوعية في مكافحة الادمان وانقاذ الكثير من الارواح خاصة وان المركز هو الاول من نوعه في ديالى وجرى تنفيذه بدعم وتمويل وزارة الصحة واشراف دائرة الصحة”.وعانت ديالى في السنوات الماضية من زيادة حالات تعاطي المخدرات ما ادى الى ارتفاع معدلات الادمان في صفوف الشباب”.انتهى 25 ف

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