الخارجية الاميركية تدين هجوم ساحة الطيران في بغداد

2021/01/22 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دانت الخارجية الاميركية، الهجوم الانتحاري الذي استهدف جمعا من المواطنين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال القائم بإعمال الخارجية الأميركية، دانيال سميث، في بيان له، اليوم (22 كانون الثاني 2021): "اننا ندين بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي وقعت في بغداد والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة عدد أكبر بكثير".

واضاف: "لقد كانت أعمال قتل جماعي شريرة وتذكير واقعي بالإرهاب الذي لا يزال يهدد حياة العراقيين الأبرياء.



نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونأمل الشفاء العاجل للجرحى".

وكان انتحاريان من تنظيم داعش استهدفا مجموعة من المدنيين قرب سوق الملابس العسكرية بساحة الطيران وسط بغداد.

وشدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون "قاسيا ومزلزلا".

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