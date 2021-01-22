كربلاء: اعتقال متهم تسلل إلى منزل وسرق 22 ألف دولار

2021/01/22 | 13:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية مكافحة إجرام كربلاء، الجمعة، القبض على متهم قام بسرقة أكثر من 20 ألف دولار.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 كانون الثاني 2021)، إن "قوة من قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره 22 ألف و400 دولار من دار في قضاء الحسينية".

وأضاف البيان، أن الجهود أثمرت "عن القبض على المتهم واعترف صراحةً بسرقة المبلغ من داخل الدار المجاور لدار المتهم، ليتم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث، كما صدقت أقواله بالاعتراف وأحيل الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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