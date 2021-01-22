عمليات البصرة: اتخذنا الاجراءات الخاصة بتأمين حماية المهرجان الرياضي على “جذع النخلة”

2021/01/22 | 13:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادطمأن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن صدام مدنف، الجمعة، أبناء المحافظة بأن البصرة آمنة، فيما أشار الى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتأمين الحماية للمهرجان الرياضي الذي سيقام على المدينة الرياضية في ملعب “جذع النخلة”.

وقال مدنف، في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “قيادة العمليات ستقوم بتغير الخطط الخاصة بعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة وذلك نظرا المتغيرات الساحة الأمنية”.

وأشار إلى أن “قواتنا الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للمهرجان الرياضي الذي سيقام على المدينة الرياضية”.

ولفت إلى أن “قيادة العمليات اتخذت بعض الإجراءات والتحوطات الامنية كإجراء احترازي بعد أحداث بغداد”.

وأردف، “نطمئن أبناء محافظة البصرة بأن البصرة آمنة بأهلها وما تناقلته البعض من مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار غير صحيحة الغاية منها إرباك الوضع الامني للمدينة”.

واختتم بالقول، إن “الأمن حالة مجتمعية تعتمد بشكل رئيسي على تعاون المواطن مع القوات الأمنية”.

يذكر ان العراق سيواجه الكويت ودياً على ملعب “جذع النخلة” في السابع والعشرين من الشهر الحالي.



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