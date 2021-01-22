2021/01/22 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قال وزير النقل الايراني محمد اسلامي، اليوم الجمعة، ان المحادثات حول ربط سكك الحديد بين إيران وسوريا عبر العراق، بلغت مراحل جيدة.

ونقلت وكالة سانا، عن اسلامي قوله ان “المفاوضات مستمرة ويتم متابعتها في الوقت الحاضر” مشيرا إلى “أهمية التبادل الاقتصادي مع دول محور المقاومة بحسب قوله”.

وتابع اسلامي، أن “أحد أهداف الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها والجماعات التابعة لها من شن الحروب وإثارة النزاعات في المنطقة هو تقويض البنى التحتية في دولها إلى جانب إثارة الفوضى وعدم الاستقرار”.

وكان مصدر في وزارة النقل السورية، قال في نيسان عام 2019، أن مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق هو مشروع قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب على سوريا، منوهاً بأنه تم العمل على إعادة تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي والمهم من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع بين الدول الثلاث لوضع الرؤية لإعادة العمل في هذا المشروع، وتحديد الخطوات التنفيذية للمشروع.

ويتضمن المشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية يمر بالعراق عبر محافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر تطورات الربط السككي بين إيران وسوريا عبر العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آخر تطورات الربط السككي بين إيران وسوريا عبر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).