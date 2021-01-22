اندلاع حريق في مخيم للنازحين بقضاء زاخو

2021/01/22 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، باندلاع حريق في خيمتين بمخيم "جم مشكو"، في زاخو بإقليم كردستان.

وقال مراسلنا، إن خيمتين في مخيم "جم مشكو" للنازحين في قضاء زاخو تعرضتا فجر اليوم إلى حريق جراء "تماس كهربائي".

وأضاف، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابة أو خسائر بشرية بين نازحي المخيم، بينما احترقت الخيمتين بشكل كامل.

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