وزير الصحة يفتتح 3 مستشفيات ’’كرفانية’’ ومركزاً لمعالجة إدمان المخدرات في ديالى

2021/01/22 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، أن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي افتتح ثلاث مستشفيات "كرفانية" في المحافظة.

وقال مدير دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التميمي افتتح صباح اليوم ثلاث مستشفيات كرفانية بسعة 50 سريراً في مدن بني سعد ومندلي وبلدروز مع توفير الاجهزة الحديثة والطواقم الطبية بالاضافة الى افتتاح مركز لمعالجة الادمان من المخدرات الذي يعد الاول من نوعه في ديالى".

واضاف، ان "المراكز الكرفانية تمثل اضافة مهمة جدا لتعزيز الخدمات الطبية في ديالى وتخفيف زخم المرضى صوب المستشفيات الكبيرة في بعقوبة كونها تضم اقساماً وشعباً مختلفة مع اجهزة حديثة".

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