المرجع الخالصي يدين تقصير الحكومة في ايقاف نزيف الدم العراقي

2021/01/22 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ أدان المرجع الديني جواد الخالصي، التفجير الارهابي الاجرامي المزدوج الذي حصل يوم امس الخميس في ساحة الطيران وسط بغداد.وأدان الخالصي خلال خطبته السياسية لصلاة الجمعة في الكاظمية، ما وصفه ب" تقصير الحكومة القائمة في ايقاف نزيف الدم العراقي المظلوم، وعدم وضوح الرؤية الامنية التي افتقدها المواطن العراقي بعد 2003م في ظل الاحتلال والحكومات المتعاقبة عليه بشكل مخطط ومقصود دون أي تغيير في الواقع الامني او الاقتصادي او الاجتماعي او حتى المعيشي، بل الامور تزداد سوءًا يوماً بعد يوم./انتهى

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