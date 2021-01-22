2021/01/22 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تـقـرير ...يوسـف سلمـان : فجع العراقيون مع اولى ساعات صباح امس الخميس بتفجير ارهابي مزدوج خلف عشرات الضحايا من الشهداء والجرحـى المدنيين في ساحـة الطيران وسط العاصمة بغداد .وجاء التفجير الارهابي المزدوج ، ليؤشر خللا امنيا جديدا في المنظومة الاستخباريـة التي لاتزال تخوض حربا شرسة ضد الجماعات الارهابية وخلاياها النائمـة ، فيما اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سلسلـة اوامر بتغييرات كبرى في قيادات ومفاصل الاجهزة الامنية الرئيسـة .وضجت الاوساط الشعبية والمجتمعيـة بهول الفاجعـة التي استهدفت سوق الملابس المستعملـة وسط بغداد ، حيث يرتادهـا مواطنو الطبقة الفقيرة وشرائح الكسبـة والباعة المتجولون بحثا عن قوت يومهم .وغصت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد وتسجيلات فيديوية مصورة توثق لحظات التفجير الانتحاري المزدوج وتساقط الضحايا المدنييـن ، كما اطلقت اوساط مجتمعيـة دعوات ونداءات عاجلة للتبرع بالدم للجرحـى المصابيـن، حيث سارع شبان من ابناء محافظات الوسط والجنوب والغربيـة بالتوافد الى مستشفيات العاصمـة حتى ساعات متأخرة من ليلة الامس لاغاثة المصابين .وعلقت العديد من وسائل الاعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي العراقيـة ، برامجهـا اليوميـة واتشحت بالسواد حدادا على ارواح الشهداء المغدورين ،فيما تداولت منصات اخرى صورا لتشييع جثامين الشهداء الى مثواهـا الاخير في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف .وبادرت مجموعات من الباعـة المتجولين العاملين في سوق الملابس المستعملـة الى توزيع بضاعتهم مجانا ترحمـا على ارواح زملائهم الذين سقطوا ضحيـة التفجيرالارهابي ، رافقها توافد المئات من المواطنين وعوائلهم مساء امس الى موقع التفجير الارهابي في ساحة الطيران ، لايقاد الشموع وقراءة سورة الفاتحـة ، كما نظم اهالي منطقتي الكاظمية والاعظميـة وقفـة حداد مع ايقاد الشموع قرب جسـر الائمـة حدادا على ارواح الضحايا .وواصل العشرات من الاهالي والعوائل البغدادية توافدهم الى موقع حادثة التفجير الارهابي في ساحة الطيران ، مع اولى ساعات صباح اليوم الجمعة ، تضامنا مع ذوي الشهداء ولتقديم العزاء والدعاء لشفاء الجرحى المصابين ، حيث لايزال ايقاد الشموع وتلاوة ايات من القران الكريم ، مستمرا منذ مساء ليلة امس الخميس وحتى الان ، ترحما على ارواح الضحايا المغدورين .واعلن ائمة وخطباء ديوان الوقف السني ، عن تخصيص خطبة صلاة اليوم الجمعـة لادانة حادثة التفجير الارهابي المزدوج في ساحـة الطيران ، والترحم على ارواح الشهداء والضحايا المغدورين ، والدعاء بالشفاء للجرحى والمصابين .كما توشح محرك البحث العالمي " كوكل" ، هذا اليوم الجمعة ، بالسواد حداداً على ضحايا التفجير الارهابي المزدوج الذي شهدته منطقة ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد صباح امس الخميس ، واسفر عن استشهاد عشرات الشهداء والجرحـى./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاجعـة " ساحة الطيران" : حداد شعبي عراقي واقالات حكوميـة لقيادات امنيـة عجزت عن حماية المواطنيـن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاجعـة " ساحة الطيران" : حداد شعبي عراقي واقالات حكوميـة لقيادات امنيـة عجزت عن حماية المواطنيـن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).