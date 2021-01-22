بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل دعم العراق وشعبه

2021/01/22 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الهجمات الإرهابية في بغداد....

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