من لا يستطيع حماية المواطنين عليه ان يتنحى من موقعه

2021/01/22 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ان الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، مؤكدا ان حياة الناس وحيا...

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