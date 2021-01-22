حزب لبناني دان تفجيري بغداد: الرد هو بتصعيد المواجهة ضد التكفيريين

2021/01/22 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجب الحزب السوريّ القوميّ الإجتماعيّ في لبنان الاعتداءَين الانتحاريَّين السّافرين اللّذين شهدتهما بغداد، المتماهيان مع الهجمات الإرهابية والاعتداءات ...

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