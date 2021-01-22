رواية (ماركس العراقي) ح4 - عباس علي العلي

2021/01/22 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي نهاية باردةأنتهت حرب تشرين بأيامها المعدودة وأنتهت معها حكايات وبدأت حكايات أخرى وما زال العالم من حولي مليء بما هو غير متوقع، مات حسن خدادات ولم تتحسن أمورك يا عبد، لم يعد هناك ما يشغل ويشعل الحديث بين جلساء جدي غير الحديث المعتاد...



أخبار...



قال ...



سمعت....



كما صارت الأيام تبدو في بعض جوانبها ثقيلة وفي جوانب أخرى تركض سريعا، وحده أبا هارون من ألتقيه وأتكلم معه يوميا حتى في كل ما كنا نلتقي ع ......





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